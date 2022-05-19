Госбанк забросал исками завод в Миорах, который «спасают» чиновники 19.05.2022, 13:31

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Ранее на предприятии был задержан владелец.

Почти через год после того, как силовики задержали руководство частного предприятия Miory Steel, а власти стали активно «спасать» завод, у предприятия возникли проблемы с погашением задолженности перед «Беларусбанком». Из-за этого финучреждение подало иски в суд. Напомним, недавно премьер-министр Роман Головченко рассказывал об успехах предприятия, которое фактически перешло под руководство властей, пишет zerkalo.io.

Как «Беларусбанк» забросал исками Миорский завод

В этом году «Беларусбанк» подал как минимум шесть исков против «ММПЗ-групп». Информация об этом содержится на сайте Верховного суда. Во всех случаях судьи принимали решение о взыскании с компании задолженности перед банком. В общей сложности обязательства исчисляются сотнями тысяч евро. К примеру, сумма по одному из исков превышает 277 тысяч евро, по второму — 244 тысячи евро.

«Беларусбанк» участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

Нам в редакцию прислали документ, датированный 11 мая этого года. В нем гендиректор предприятия Петр Шимукович сообщает работникам о том, что «Беларусбанк» якобы подал в экономический суд Витебской области заявление о признании «ММПЗ-групп» банкротом. Получить оперативный комментарий у руководства предприятия, действительно ли банк подал в суд по этому вопросу, нам не удалось.

Напомним, накануне премьер-министр Роман Головченко рассказал, что власти, которые вот уже почти год «спасают» этот завод, нашли «варианты развязки всех вопросов проблемной задолженности» и что «большинство этих рисков приняло на себя государство».

Работники — про нагрузки и зарплаты

После публикации о том, что российские власти хотели бы, чтобы Миорский металлопрокатный завод заменил европейских поставщиков белой жести, с нами связался один из работников этого предприятия Павел (имя изменено). Он рассказал, что на заводе дела идут не очень хорошо.

— Работа есть, но ее мало. За два месяца было [выпущено] тысячи две килограмм металла вместо 25 тысяч проектных. И то почти все идет на склад, мало что вывезли, — рассказал Павел.

По его словам, на заводе после выхода из простоя стали набирать работников. В итоге сейчас там трудятся около 600−700 человек. Но недавно начались проблемы с выплатой зарплат, а с другими выплатами были сложности еще в то время, когда несколько недель назад завод посещал Роман Головченко.

— Прошлый месяц пособие по уходу за ребенком на две недели задержали, отпускные не выдают второй месяц. В этом месяце первый раз за все время не выдали зарплату [за апрель], даже по частям, — вторую неделю кормят завтраками. До этого за время простоя ни разу зарплату не задерживали. Если так пойдет, часть работников планируют увольняться, — говорит Павел.

Что касается размеров зарплат, по словам собеседника, в основном это голый оклад, как и год назад.

Он также подтвердил, что руководство предприятия через какое-то время после задержания все же отпустили. По его словам, за решеткой остался только глава совета директоров Алексей Коваленок. Эту информацию подтвердил еще один работник завода.

— У нас остался костяк специалистов, но некоторые ушли, — рассказывает коллега Павла. — Набираем заказы и работаем.

Что произошло на заводе в Миорах

Миорский металлопрокатный завод Miory Steel, как выяснил в 2020 году TUT.BY, на тот момент принадлежал сингапурской фирме KSBH PTE (70% акций) и Алексею Коваленку (12% акций). Об обоих владельцах практически ничего не известно. Коваленок родом из Миорского района. В 2018 году он предлагал Лукашенко построить на родине высокотехнологический кардиологический центр. Об этом писала «Сельская газета».

Запустили предприятие в 2020 году. В проект инвестировали 200 млн евро. Его строительство приводили в качестве примера успешного государственно-частного партнерства. Это единственный в стране производитель холоднокатаного листа и белой жести (она используется в производстве консервных банок). Проектная мощность завода составляет 150 тысяч тонн белой жести в год, в перспективе ее собирались увеличить до 240 тысяч тонн в год.

Кроме основания самого производства у его владельцев были обязательства по развитию инфраструктуры района. Им предстояло построить жилье для работников завода и содействовать «реализации приоритетных национальных и региональных программ».

В начале июня прошлого года работники сообщили, что в рамках тура по Витебской области к ним на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Заводчане серьезно готовились к его визиту, однако вместо Лукашенко на завод приехали силовики. По словам работников, некоторых сотрудников предприятия после обысков увезли на допрос.

Позже выяснилось, что за решеткой оказались генеральный директор завода Петр Шимукович, заместитель гендиректора по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок. С ними задержали еще несколько человек, которых позже отпустили. По какой причине у силовиков появились вопросы к руководству завода, никто не знал.

В конце июля стало известно, что работники Миорского металлопрокатного завода написали обращение в Комитет государственной безопасности. В письме пояснили, почему эти задержания, как они считают, — ошибка. «Под ним подписались, наверное, все работники предприятия», — рассказывал один из сотрудников завода. В начале июля из КГБ пришел ответ, где сказано, что руководство обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам.

Но Роман Головченко рассказывал о проблемах компании и заявлял, что «хотя предприятие заработало в конце прошлого года, оно не смогло выйти на те обороты, которые бы позволили ему погашать свои обязательства».

По словам работников, проблемы у предприятия начались уже после того, как к нему проявили интерес силовики и органы власти.

На конец октября прошлого года руководство завода было еще не на свободе. Сейчас на сайте завода указано, что гендиректор — Петр Шимукович, а его заместитель по экономике и финансам — Дмитрий Славников. Документ об обращении в суд банка подписан Шимуковичем. Это подтверждает, что он находится на заводе и продолжает им руководить.

Во время недавнего посещения завода Роман Головченко заявил, что за то время, как госорганы взялись его «спасать», они нашли способы «развязки всех вопросов проблемной задолженности».

— Могу сказать, что большинство этих рисков приняло на себя государство именно для того, чтобы запустить процесс работы предприятия. В марте оно приступило после более чем полугодового простоя к выпуску технической продукции.

Компании предоставили ряд льгот, которые обычно недоступны частному бизнесу. По словам Головченко, предприятие реализует свою продукцию на Глубокский молочно-консервный комбинат, а также небольшие партии идут на экспорт, «чтобы новые клиенты могли убедиться, что продукция соответствует требованиям, которые к ним предъявляются».

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