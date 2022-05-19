«Белорусские добровольцы, получив боевой опыт в Украине, помогут освободить от диктатуры свою страну» 4 19.05.2022, 13:39

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У нас появился исторический шанс.

Руководитель Белорусского кризисного центра Алексей Францкевич в интервью unian.net выразил мнение, что белорусские добровольцы станут движущей силой освобождения страны от Лукашенко:

– Думаю, что у нас появился исторический шанс – всем свободным белорусам объединиться вокруг Украины, с Украиной, чтобы победить общего врага. А после победы Украины – сделать из Беларусь свободной и демократической.

Я уже говорил и повторю - Россия оккупировала Беларусь. Лукашенко – гауляйтер Путина. Это должны четко понимать не только наши западные партнеры, но и сами белорусы. Лукашенко – ставленник Путина, кукловод сидит в Кремле. И сейчас для нас пришел исторический момент – объединить все усилия - чтобы белорусы вступали в добровольческие отряды, а белорусские волонтеры делали все возможное - чтобы помочь Украине. Мы должны консолидироваться и кинуть все силы на общую победу, чтобы в дальнейшем освободить Беларусь. По-другому не будет. Все прекрасно понимают, что без свободной Украины не будет свободной демократической Беларуси.

– Речь идет и о том, что после победы Украины белорусские добровольцы пойдут домой, наводить порядок в своей стране?

– Белорусы и в ТрО, и в добровольческих батальонах получили на территории Украины большой боевой, военный опыт. И, когда они вернутся домой, придут на помощь остальным белорусам, чтобы освободить ее от оккупантов. Белорусы своих поддержат и при первой же возможности начнут сопротивление.

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