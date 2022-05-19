«Трешки продают дороже пятикомнатной квартиры» 1 19.05.2022, 14:40

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Что происходит с ценами на жилье в столице белорусского Полесья?

По данным сайта realt.by за месяц жители Пинска разместили на сайте 219 объявлений о продаже квартир, передает media-polesye.by.

Например, самая «бюджетная» однушка находится на втором этаже деревянного дома на улице Зеленой в Центральном районе города. Общая площадь квартиры составляет 22,6 квадрата. Владелец квартиры может оставить мебель. Оценили жилье в 4,5 тысячи долларов.

Для сравнения, однушка в двухэтажке из кирпича на Партизанской даже меньшей площадью выставлена на продажу на 8.900 долларов. В объявлении указано, что дом после капитального ремонта. Рядом расположены продовольственный магазин, аптека, школа, садик, живописный парк.

Самая дорогая «однушка», выставленная на продажу, находится в Лугах. Квартира расположена на 9-м этаже панельного 10-ти этажного дома, 2011 года постройки. Общая площадь квартиры с лоджией составляет 43,8 «квадратов». В стоимость квартиры входят: шкаф-купе, кухонный гарнитур, мебель из ванной комнаты. Квартиру оценили в 27 тысяч долларов.

Стать владельцем двухкомнатной квартиры можно за 11 тысяч «американских рублей». Именно за такую сумму продается квартира в четырех квартирном одноэтажном жилом доме на улице Песчаной. В дом проведено электричество, отопление — твердотопливное, водоснабжение и канализация — по улице. Из дополнительных бонусов указано наличие сарая и 3 соток земли.

За 16 тысяч можно приобрести двушку на Гоголя, 22 или на Доватора. Обе квартиры находятся в двухэтажных домах. Для сравнения, двухкомнатная квартира в самом центре города, на Кирова, продается за 19 тысяч.

За максимальную стоимость в 58 тысяч долларов выставили на продажу «двушку» на улице Завальной. Квартира расположена на 4-м этаже кирпичного 4-х этажного дома с техническим этажом. Общая площадь квартиры с лоджией составляет 81,3 «квадрат». В стоимость квартиры входят: шкаф-купе, кухонный гарнитур с духовым шкафом, варочной поверхностью и вытяжкой, мебель из гостиной.

Цены на трехкомнатные квартиры начинаются от 17,5 тысяч долларов. За такую стоимость можно стать владельцем «трешки» на Брестской. Квартира расположена на 2-м этаже 4-х этажного кирпичного дома. Общая площадь квартиры — 53,88 кв. м. Тихий спокойный двор. Рядом с домом находятся продовольственные магазины, аптека, остановки общественного транспорта.

Максимальную стоимость продажи указали в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры на Завальной. Квартиру с лоджиями на 3-м этаже кирпичного 4-х этажного дома, общей площадью в 89,6 «квадратов» оценили в 72 тысячи долларов. Из бонусов: свежий ремонт, входные металлические двери, паркет, новая сантехника. В стоимость квартиры входят мебель и бытовая техника: шкафы-купе, кухонный гарнитур с варочной поверхностью, мебель из гостиной.

Для сравнения, четырехкомнатную квартиру в 79 «квадратов» без ремонта на улице Первомайской продают за 33 тысячи долларов. За максимальную стоимость квартиру на четыре комнаты с лоджиями, общей площадью более 100 квадратов, продают на Рокоссовского. Ее оценили в 52,5 тысячи долларов.

А можно немного добавить и купить пятикомнатную квартиру на Телефонной — за 59 тысяч долларов. Квартира расположена на 1-м этаже кирпичного 5-ти этажного дома. Общая площадь квартиры с лоджией составляет 134 «квадрата».

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