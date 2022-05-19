«Пока писали письма и ждали ответы, за стоянку набежало $300» 1 19.05.2022, 15:14

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Белорусы бросились покупать электрокары, но что-то пошло не так.

За полтора года беспошлинного ввоза электрокаров белорусы довольно неплохо распробовали преимущества этого экологичного вида транспорта. По крайней мере, «Теслы» на улицах стали делом обыденным. Халява закончилась в конце 2021-го, но недолго пришлось лить слезы по возможности купить дешевую «электричку» в аварийном состоянии за границей и отремонтировать ее у местных умельцев. Совет ЕЭК отменил до конца 2023 года таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС. Среди них и Беларусь. Но что-то пошло не так: закон вроде есть, а толку от него нет, пишет av.by.

Пока вели переписку с властями, за стоянку набежало $300

О возвращении нулевой пошлины на ввоз электромобилей стало известно в конце марта. Желающим обзавестись каким-нибудь подержанным Nissan Leaf или BMW i3 оставалось выждать десять дней с даты, когда решение было опубликовано, и затем радоваться бесшумному мотору без переплаты за топливо. Те, кто не решился на покупку «электрички» в 2021 году, поспешили скорее изучать американские и европейские аукционы. Ведь экономия — 15% от таможенной стоимости. Грех не воспользоваться, да еще и можно сделать вид, что о природе заботишься!

Минчанин Юрий, тоже высчитав выгоду, подбил на покупку электрокаров свою племянницу и сватью.

— В связи с ситуацией в своей стране многие украинцы отказались от покупки авто в Литве. И получилось, что в той же Клайпеде накопилось большое число таких «отказников» — выбирай не хочу, да еще и по неплохой цене. А тут и решение ЕЭК подоспело. Халява! Я бы сам себе «Теслу» взял, да денег лишних нет. А вот мои близкие давно у меня спрашивали, какую же машину выбрать. Племяннице 27 лет, а сватья уже пенсионерка… Уговорил их на эту авантюру, обещал прощупать почву. А как посчитал экономию на бензине, сомнения вообще у всех пропали.

Начиналась история хорошо: в продаже оказались две подходящие Tesla Model 3 (2019 и 2020 года выпуска) примерно по $15 000. В аварийном состоянии, но восстановление явно не должно было обойтись дороже, чем покупка свежего электрокара в Беларуси. Найдено — оплачено, «Теслы» приехали в ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2» в Сенице.

— Обычно у знакомых авто приезжали в Колядичи, но какая нам была разница, где машины ждут оформления? Однако потом мы эту разницу почувствовали — скоро поймете почему.

— Закон ЕЭК есть? Есть! Опубликован? Да, все СМИ о нем трубили. Можно без пошлины растаможить автомобиль? Нет, платите 15% от стоимости и утильсбор — около $2 500. Где логика?!

Родственники смириться с такой несправедливостью не смогли. Началась переписка с представителями власти. Первыми запросы от новоиспеченных владельцев Tesla получили Палата представителей Национального собрания и Совет Министров. Чиновники, не дожидаясь истечения 15 дней, ответили кратко: обращение перенаправлено в ГТК.

Мы решили попросить объяснений у Минской региональной таможни. К тому, что нам там ответили, вернемся позже. А теперь вновь дадим слово Юрию, который считает себя в каком-то смысле виноватым в ситуации: все-таки он уговорил племянницу и сватью купить электрокары.

— Пока мы писали письма и ждали ответы, битые машины стояли под открытым небом как раз в самые дождливые дни. Прошел примерно месяц со дня ввоза. Мы понимали, что за стоянку придется заплатить. Но были уверены: расценки в Сенице не больше, чем в Колядичах. Оказалось — $10 в день! С каждого автомобиля получили квитанции на $300. Куда вообще идут эти деньги? И почему решение ЕЭК спустя полтора месяца у нас все еще ничего не значит?!

Родственники Юрия решили не дожидаться, пока сумма обзаведется тремя нулями, и оперативно машины забрали. Оплатили таможенный и утилизационный сбор, стоимость стоянки. Переплата очевидна, зато «Теслы» уже одним колесом на дороге: они сейчас ремонтируются на СТО.

— Когда документ вступит в силу, подадим исковое заявление (может, даже коллективное), чтобы взыскать с таможни свои деньги. Судя по всему, мы такие не первые и не последние.

План неплохой, но хотим напомнить историю с трициклом. Тогда из-за ошибки таможни трайк нашего героя Андрея простоял на СВХ несколько месяцев. Накапало 700 рублей. В итоге оплошность в организации признали, но деньги не вернули. Сработает ли иск в этом случае? Посмотрим.

«В Колядичах сказали, что таких, как я, половина стоянки»

Александр из Минска тоже решил воспользоваться аттракционом невиданной щедрости от государства. Приобрел на европейском аукционе четырехлетний Opel Ampera-е — брата-близнеца Chevrolet Bolt EV.

— 360—380 километров — реальный запас хода этого электрокара. Для меня круче только «Тесла», потому что «китайцам» не доверяю. Сам я работаю на фуре, но у меня три дочери и жена — хотел, чтобы они набирались водительского опыта за рулем «электрички».

— Как только электрокар прибыл в Колядичи, мне пришлось отправиться к официальному дилеру бренда в Беларуси и взять справку, что машине действительно еще не исполнилось пять лет.

Все документы были на руках, поэтому не сомневался: за растаможку платить не придется. Но не тут-то было. Мне насчитали с утильсбором около €2 200.

Александр не готов расставаться с такой суммой: вот же решение ЕЭК — в открытом доступе! Как закон может не работать?

— В Колядичах сказали, что таких, как я, половина стоянки. За нее, к слову, я уже должен около 286 рублей — это стоимость за 30 дней. Хранить машину таким образом можно не более четырех месяцев. Дальше авто уходит в бюджет государства. Боюсь ли я, что не дождусь, пока закон заработает? Нет. Ведь полтора года электрокары можно было ввозить без пошлины — значит, механизм отлажен. В чем тогда дело? Сам не понимаю.

Зато понимают, в чем дело, в Минской региональной таможне. Приводим весь документ целиком.

В таможенном органе перечисляют условия, которые должны выполняться, чтобы можно было ввезти электрокар без пошлины. Это:

наличие гражданства одной из стран ЕАЭС (за исключением России);

постоянное место жительства в государстве — члене ЕАЭС;

представление в таможенный орган государства — члена Евразийского экономического союза документа, выданного уполномоченным органом указанного государства — члена ЕАЭС и содержащего сведения о лице, осуществляющем ввоз таких товаров, количестве ввозимых этим лицом товаров и их стоимости.

На последний пункт нужно обратить особое внимание. Потому что, исходя из того же документа, «в настоящее время в Республике Беларусь соответствующий уполномоченный орган не определен, в связи с чем не может быть соблюдено одно из условий применения освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении моторных транспортных средств с электрическими двигателями».

Резюмируем: в нашей стране нет органа, который подпишет владельцу «электрички» документ о том, что он имеет льготу. Когда соответствующее ведомство появится? Сроков нам обозначить не смогли.

Что делать в такой ситуации? Очевидно, ждать. Ждать и не торопиться с покупкой электрокара и ввозом его на родину, пока процедура не будет отлажена. Ведь обидно заплатить те же самые две тысячи евро за растаможку, если вдруг ее через пару дней отменят.

Отдавать деньги и надеяться на суд, если машина уже на стоянке «Белтаможсервиса»? Тоже дело рискованное. Но мы продолжим следить за развитием событий и сообщим, когда наконец справедливость восторжествует и владельцы электрокаров, заполонивших Колядичи, заберут свои авто.

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