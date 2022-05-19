Почему белоруски упираются в «стеклянный потолок»? 1 19.05.2022, 15:15

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С подобным барьером приходится сталкиваться при приеме на высокие должности.

Само понятие «стеклянный потолок» применяется в отношении карьеры. Это невидимый барьер, который мешает женщинам продвигаться по карьерной лестнице только потому, что они женщины, пишет сайт «Белорусы и рынок».

С подобным барьером приходится сталкиваться при приеме на высокие должности: выбирая между женщиной и мужчиной с одинаковым опытом работы, наниматель скорее предпочтет мужчину. Страдает и уровень зарплаты: гендерный разрыв в оплате труда в Беларуси сохраняется на уровне 27%. В мировой практике, по данным ООН, женщины получают на 10—30% меньше мужчин за ту же самую работу. Увы, неравенство в оплате труда есть во всех странах мира.

По мере продвижения женщин от позиции работника к позиции работодателя и от позиции работодателя к лидеру отрасли гендерный разрыв увеличивается. Белоруски играют ключевую роль в управлении 28,3% микропредприятий, 19,4% малых и 18,9% средних предприятий.

К сожалению, фактор того, что белоруски должны уходить в декретный отпуск, им не на пользу при продвижении по карьерной лестнице: платят меньше, а должности отдают мужчинам.

Индекс гендерного разрыва

Global Gender Gap Index — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по интегральному показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, по 14 различным переменным в четырёх ключевых областях:

экономическое участие и карьерные возможности;

образование;

здоровье и выживание;

политические права и возможности.

Исследование охватывает 156 стран мира, а последние данные датированы апрелем 2021 года. Чем дальше от 1-го места в списке стоит страна, тем хуже.

Так вот, среди стран-соседей Беларусь занимает 32-е место с индексом 0,758. Первое место рейтинга занимает Исландия.

Государство и женское предпринимательство

Согласно имеющимся данным Департамента по предпринимательству, из 10 женщин, которые когда-либо думали об открытии своего дела, 7 не решаются на это. Такое поведение обусловлено склонностью женщин к детальному обдумыванию своих решений и выбору наименее рискового пути. Но те представительницы прекрасной половины, которые все-таки окунулись в стихию бизнеса, успешно конкурируют даже в традиционно мужских направлениях: строительстве, производстве, автомобильных перевозках, IT-сфере.

Однако о наличии отдельной госпрограммы по поддержке женского бизнеса в Беларуси говорить не приходится. Соответствующих документов сегодня нет. Максимум, на который может рассчитывать белорусская бизнес-леди, – на поддерживающие проекты негосударственных структур, общественных объединений, международных организаций.

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