На Юрия Шевчука составили протокол из-за смелого выступления на концерте в Уфе 5 19.05.2022, 15:25

4,990

Юрий Шевчук

Видео со словами музыканта о родине и войне вызвало мощный резонанс.

Российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в Уфе обратился со сцены к слушателям с короткой, но весьма емкой речью.

После концерта в Уфе к Шевчуку пришли силовики. Об этом в Instagram написал директор Уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

«Нет смысла говорить, что это любимая группа большинства уфимцев, ведь ее сердце, это «наше все» ‒ Юрий Шевчук, ‒ написал Усаев.

‒ Но уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины».

Усаев пишет, что у них «было даже желание задержать «наше все», но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юрию протокол (о чем, вы сами можете догадаться)». После этого силовики уехали.

Видео с концерта в Уфе вызвало резонанс. На нем Шевчук сильно высказался по поводу патриотизма, что он не тождественен преданности президенту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».