Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шредера 2 19.05.2022, 15:32

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Под ограничения попали еще несколько политиков, занимавших посты в российских компаниях.

Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ). Резолюцию с призывом к ЕС поддержало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает Die Welt.

В резолюции Европарламента отмечается, что Шредер продолжает действовать в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть". В тексте также содержится призыв к странам ЕС расширить список лиц, подпадающих под ограничения, за счет европейских членов правления крупных холдингов и политиков, которые продолжают получать деньги из России.

Кроме Шредера в резолюции упоминается бывшие главы правительств, в том числе Вольфганг Боул (Австрия) и Франсуа Фийон (Франция). Они недавно уволились со своих постов в российских компаниях.

Напомним, ранее Герхард Шредер заявил, что не сожалеет о своей позиции по отношению к России, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине.

Отметим, Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Затем он лоббировал в ЕС интересы трубопроводной компании Nord Stream, российского "Газпрома" и энергетической компании "Роснефть".

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