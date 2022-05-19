Концерт Басты в Минске «приостановили»2
- 19.05.2022, 15:44
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Он был запланирован на 5 июня.
Концерт Басты в Минске "приостановили". Он был запланирован на 5 июня. Ранее против концерта выступили провластные телеграм-каналы, так как музыкант "поддерживал госпереворот" в 2020-м, сообщает euroradio.fm.
Баста (Василий Вакуленко) — российский музыкант, телерадиоведущий, режиссер и продюсер. В прошлом году в Минске уже отменяли его концерт "до стабилизации эпидемиологической ситуации в Беларуси".