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Концерт Басты в Минске «приостановили»

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  • 19.05.2022, 15:44
  • 2,662
Концерт Басты в Минске «приостановили»
Василий Вакуленко

Он был запланирован на 5 июня.

Концерт Басты в Минске "приостановили". Он был запланирован на 5 июня. Ранее против концерта выступили провластные телеграм-каналы, так как музыкант "поддерживал госпереворот" в 2020-м, сообщает euroradio.fm.

Баста (Василий Вакуленко) — российский музыкант, телерадиоведущий, режиссер и продюсер. В прошлом году в Минске уже отменяли его концерт "до стабилизации эпидемиологической ситуации в Беларуси".

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