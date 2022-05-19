Как засыхает луканомика 19.05.2022, 16:18

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На «крупнейшее экономическое событие Гомельского региона» приехали представители лишь четырех стран.

19 мая в Гомеле прошло открытие 23 международной выставки «Весна в Гомеле». В былые времена она была частью Гомельского инвестиционного форума — одного крупнейших региональных мероприятий для Беларуси. «Флагшток» рассказывает, что осталось от былого лоска.

Ежегодную выставку «Весна в Гомеле» начали проводить еще в XX веке. Однако полноценный международный масштаб она приобрела только в 2004 году, когда в Гомеле провели первый экономический форум. Выставка, которая традиционно располагалась на территории открытого ледового катка на улице Косарева, стала его неотъемлемой частью.

Последний Гомельский экономический форум был проведен в 2019 году. В тот год в нем принимали участие представители 28 стран. В 2020 году экономический форум отменили из-за пандемии, а после ее окончания о нем решили не вспоминать, переключив внимание на выставку.

В 2022 году выставку решили организовать в «гибридном» формате. В программу вошли мероприятия, как на уровне чиновников, так и на уровне бизнеса, многие из которых будут проводиться в онлайн-формате. В итоге выставка «Весна в Гомеле» фактически поглотила региональный экономический форум, частью которого она раньше являлась.

Но даже использование он-лайн формата не позволило организаторам обеспечить круг участников, сопоставимый с «допандемийным». Государственные СМИ отрапортавали, что участие в выставке примут представители 14 стран. Однако изучение программы показало, что в ней упоминаются представители лишь 6 стран. Из них непосредственно в Гомеле ожидается присутствие только представителей России, Казахстана, Вьетнама и Палестины.

География деловых кругов, принимающих участие в выставке, еще уже. Основу программы составляют встречи и переговоры с представителями восьми российских регионов. Двусторонние контакты с россиянами организаторы сумели разбавить лишь контактно-кооперационной биржей с компаниями китайской провинции Чжэцзян, которая дважды будет проведена через Zoom.

«Местечковость» важнейшего регионального экономического события организаторы решили компенсировать культурно-массовыми мероприятиями. В программу выставки организаторы включили даже «Ночь музеев» и «Сожский полумарафон», которые ранее успешно проводились отдельно. В итоге программа выставки, несмотря на узкий круг участников, растянута на 8 дней с 19 по 26 мая.

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