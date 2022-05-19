Выяснилось, откуда на Землю пришел знаменитый «инопланетный» сигнал «Wow!» 19.05.2022, 16:28

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Живые организмы могут существовать в самых разных средах вокруг звезд.

Исследователи определили источник сигнала, который был обнаружен почти полвека назад.

Известный, но загадочный сигнал «Wow!» который засекли с помощью радиотелескопа ночью 15 августа 1977 года, мог исходить от солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от Земли в созвездии Стрельца.

Сигнал «Wow!» — сильный узкополосный радиосигнал, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Прослушивание радиосигналов проводилось в рамках проекта SETI.

Характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали (в некоторых интерпретациях) теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения. Пораженный тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвездного сигнала, Эйман обвел соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу. Он длился всего 1 минуту и 12 секунд.

Зная, что два приемника телескопа «Большое Ухо» указывали в направлении созвездия Стрельца в ночь получения сигнала «Wow!», Альберто Кабальеро, астроном-любитель, просмотрел каталог звезд со спутника Gaia Европейского космического агентства. Цель — найти одну из них, с планет которой кто-то мог отправить загадочное послание.

Астроном нашел одну солнцеподобную звезду, известную как 2MASS 19281982-2640123. Она находится примерно в 1800 световых годах от Земли. Ее температура, диаметр и светимость почти идентична Солнцу. Выводы Кабальеро опубликованы в Международном журнале астробиологии.

Хотя живые организмы могут существовать в самых разных средах вокруг звезд, совершенно не похожих на наши, астроном сосредоточился на солнцеподобных звездах, потому что «мы ищем жизнь такой, какой мы ее знаем».

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