В лыжных гонках приняли историческое решение относительно женских и мужских дистанций на уровне Кубка мира 19.05.2022, 16:59

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Что изменилось?

Международная федерация лыжного спорта (FIS) проголосовала за смену женской дистанции на соревнованиях Кубка мира.

Теперь лыжники и лыжницы будут преодолевать одинаковые по длине отрезки трассы.

Такое решение приняли на заседании комитета лыжной гонки, сообщили на официальном сайте FIS.

"Никто не должен сомневаться, что спортсменки-женщины способны преодолевать те же дистанции, что и мужчины. Историческое решение", – заявили в федерации.

Правила заработают на Кубке мира 2022/23. Это касается также юниорских и юношеских уровней. Лыжники будут соревноваться на следующих дистанциях: спринт (10 км, 20 км, 50 км) и скиатлон (20 км). Раньше женщины бежали 10 и 30 км, а в скиатлоне – 15.

Кроме того, FIS решила разрешить странам с квотой менее четырех лыжников выставлять четырех спортсменов каждого пола в личных скачках на этапах, где проводится эстафета или командный спринт.

В смешанных эстафетах каждая страна будет иметь право выставить две команды. Будут возможны два варианта размещения: женщина – мужчина – женщина – мужчина и мужчина – женщина – мужчина – женщина.

Если у сборной недостаточно спортсменов, чтобы сформировать эстафетную команду, то они могут создать смешанную команду с представителями другой страны (в одной команде могут быть лыжники из двух стран).

Новая система позволит набирать очки более широкому кругу спортсменов, а также стимулирует дистанционников участвовать в спринтерской гонке и наоборот.

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