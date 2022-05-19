Российский сверхсекретный спутник сгорел в атмосфере 10 19.05.2022, 17:12

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Он пробыл в космосе лишь 20 дней.

Российский спутник визуальной разведки, ведущий оптическое наблюдение, пробыл в космосе лишь 20 дней. Минобороны РФ надеется, что его последователь "Космос-2556" окажется надежнее.

Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный 29 апреля, ракетой-носителем "Ангара-1.2", сгорел в атмосфере. Об этом пишет focus.ua со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США (NORAD).

Аппарат запустили поздно вечером из космодрома Плесецк на околополярную орбиту. На спутник нанесли букву Z — символ полномасштабной войны РФ с Украиной. По сведениям NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу утром 18 мая. Теперь объект не существует в космосе, говорят специалисты.

Эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказал изданию The Insider, что это мог быть спутник визуальной разведки, который вел оптическое наблюдение.

"Космос-2555" сгорел – как спутник терял траекторию

Егоров добавил, что 18 мая спутник не подавал радиосигналы и не держался на орбите. Его траекторию хотели скорректировать включением двигателей, но это не дало результаты. "Космос-2555" в течение 15 дней смог провести лишь одну кратковременную коррекцию орбиты — 6 мая.

После этого его орбита снижалась, но за 10–12 дней он потерял 30 км и опустился до высоты около 260 км. В следующие три дня падение спутника ускорилось, он приблизился к Земле на расстояние 120 км.

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