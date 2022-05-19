Россияне продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны

Россияне продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны3
- 19.05.2022, 17:27
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СБУ опубликовало очередной перехват разговоров оккупантов.
Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим «лайфхаком выживания» друг с другом.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
Причина таких действий очевидна — захватчики не хотят буди пушечным мясом, а командиры взамен бросают их в самое пекло.
«Окружают... Все тяжелее и тяжелее с каждым днем», — говорит рашист своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.
«Да вы там это.... подберите оружие чужое, украинское, и себя ноги прострелите», — советует друг.
Таким образом, они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в РФ.