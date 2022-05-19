Мастерица из Горок превращает вещи из обычных в оригинальные и самые любимые 19.05.2022, 17:40

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На переделку ей приносят даже совершенно новые вещи из магазина.

Мастерица из Горок Ольга Бутарева придумывает "фишки", которые становятся модными через несколько лет. Ольга Михайловна превращает вещи своих клиентов из обычных и иногда слегка подуставших в оригинальные и самые любимые, пишет сайт horki.info.

– У многих есть стереотип – на переделку несут только старые, негодные вещи. Что скажете?

– Я ремонтирую самую разную одежду, подгоняю ее по фигуре. Это не значит, что я просто зашиваю дырки в старых вещах. Чаще всего это частичное или даже полное обновление одежды. Бывает, что просто пуговицы поменяешь, но она начинает играть совсем по-другому.

Раньше качество тканей и других материалов, из которых изготавливались вещи, были намного лучше, поэтому мне очень приятно иметь с ними дело. К примеру, приносит женщина платье из того, прежнего шелка. Я придумываю эскиз и делаю из него совершенно другую, современную модель. Бывает, что люди приносят совершенно новые вещи из магазина и просят что-то переделать, улучшить силуэт.

– Есть ли у вас специальное образование или все эти умения – только опыт и чистое творчество?

– Я закончила Витебский технологический техникум по специальности конструктор швейных изделий. Позже это учебное заведение стало колледжем. Поступить туда было очень сложно, был большой конкурс.

Учеба была непростой, но интересной, курс длился четыре года. Начало пришлось на время, когда еще был Союз, и мои одногруппники приехали из разных республик. К примеру, когда я начинала, ныне известный московский дизайнер Игорь Чапурин учился на 3 или 4 курсе.

Четыре года мы изучали рисунок и живопись, среди обязательных предметов была теория искусств, а еще моделирование, черчение, конструирование, швейное производство.

Первый экзамен, который мы сдавали при поступлении, был рисунок. Если его провалишь – все, дальше хода нет. Но у меня все получилось, несмотря на то, что я в своей группе была единственная из сельской школы.

– Почему выбрали именно такую профессию? Были задатки или просто очень захотелось этому научиться?

– Обе мои бабушки умели шить. В их семьях было много детей, у одной – четверо, у другой целых восемь. И надо было всех обеспечить одеждой.

А еще в мои детские годы у нас была очень интересная соседка. По образованию педагог, но очень-очень любила шить. Я видела, как она для своей дочки создавала совершенно оригинальные вещи, не такие, как в магазинах. Из пеленок она могла сделать шикарный сарафан! И мне тоже так захотелось научиться, просто бредила этим!

В школе училась на отлично, но, чтобы исполнить это свое желание, пошла после восьми классов поехала поступать в техникум.

Я никогда не хотела работать на фабрике, да мне и не пришлось. Всегда было желание открыть собственную мастерскую. Чтобы не строчить массмаркет, а заниматься творчеством. Это получилось осуществить лет десять назад. Начинала здесь, в Горках, потом несколько лет работала в другом городе, затем опять вернулась сюда.

После окончания учебы у меня была специализация по легкому платью, но постепенно я освоила все материалы: кожу, мех, дубленки и прочее.

– Значит ли это, что ваши клиенты уже практически не могут вас удивить своим заказом?

– Нет, не так давно было такое: женщина попросила сшить ей норковую юбку! У нее была короткая курточка из этого меха, а нижняя часть тела подмерзала. Вот она придумала себе такой вариант утепления, и мы его осуществили.

У меня есть несколько очень креативных заказчиц с совершенно необычными идеями. Они приходят ко мне и рассказывают свое видение. Иногда я сама не уверена, получится ли сделать это и каков вообще будет результат. Но они в меня верят, убеждают, что все выйдет, и действительно, оказываются правы.

Бывает интересно работать с морально устаревшими вещами, вышедшими из моды. Переделаешь их, и результат на столько классный, что я просто даже радуюсь сама.

Приносят новые современные кожаные вещи, которые из-за плохого качества материала требуют реставрации, – справляюсь.

В последнее время у меня появилось много клиентов-мужчин. Это тоже удивляет и радует – значит, они стали больше заботиться о своем внешнем виде.

Некоторые даже приносят сапоги! Просят отрезать голенища и освежить обувь каким-то дизайнерским решением. Две последние зимы показали, что морозы у нас все-таки есть, поэтому женщины приносят на обновление свои натуральные шубы. Какие бы тенденции не диктовала нам мода, а такой мех всегда будет востребован, потому что в этой одежде тепло и очень уютно.

Больше всего я люблю заказы, где можно проявить творчество, фантазию, попробовать какие-то интересные приемы. Случается, что я придумываю и использую какие-то "фишки", которые приходят на мировые подиумы и становятся модными только через несколько лет.

Так было со швами-вытачками внизу джинсов, которые недавно стали использовать. А я так делаю уже лет пять, чтобы и внизу джинсы красиво сидели по ноге. Акриловыми красками по ткани я тоже рисую уже давно.

– Бывает ли так, что результат вашей работы вам не нравится?

– Да, такое тоже случается. Мне не нравится, а клиент доволен. Тогда я рассказываю человеку, что конкретно меня не устраивает, и как это еще можно изменить. Но, как правило, люди уходят довольные и на мои аргументы не соглашаются. Кроме этого, я всем говорю: если в носке вещь проявила себя не очень хорошо, неудобно, приходите снова, я все исправлю.

– Может, ваши подруги просят советов по дизайну одежды, как лучше сочетать цвета и ткани?

– Подруги с такими просьбами не обращаются, а вот клиентки – да. Просят посоветовать, брать какую-то понравившуюся вещь или нет. Одна женщина предлагала полностью оплатить мой рабочий день, чтобы я съездила с ней и помогла подобрать несколько обновок. Наверное, я могла бы вести специальный блог, связанный с модой, пошивом и ремонтом одежды, чем-то еще интересным, связанным с работой. Но времени на это просто нет.

Мечтаю опять заняться своим любимым ремеслом – шить куклы. Попробовала я это давно, очень понравилось, увлекло. Я чувствую, пришло время к этому вернуться. Ведь каждая игрушка индивидуальна, несмотря на то, что все заготовки похожи. В нее можно вложить характер, сделать особенный, неповторяющийся костюм, придать эмоции чертам лица. Подумываю даже зарегистрироваться ремесленником, ездить на выставки, организовывать их здесь. Эту идею я даже уже обсудила со своим арендодателем, он не против.

Еще я иногда пишу картины. Предпочитаю масло – для меня это самое простое, акварель сложнее. Дома есть моя репродукция одной из работ белорусского художника Ивана Хруцкого. Думаю, получилось неплохо, реалистично. Один из моих сыновей, когда был маленький, даже пытался схватить с нее виноград.

– Не секрет, что все кругом дорожает. Будете ли вы повышать цены на свои услуги?

– Скорее всего, да. Ведь для своей работы я тоже все буду приобретать по новым ценам. Использую качественные материалы, а значит, не дешевые. К примеру, нитки я беру в могилевском филиале фирмы "Татэм", очень довольна. Пробовала работать с импортными материалами, тканями, но очень разочаровалась. Предпочитаю все-таки наших, белорусских производителей.

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