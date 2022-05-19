WP: Чтобы остановить войну в Украине, нужно поучиться у Рейгана 19.05.2022, 18:01

Рональд Рейган

Он помог борцам за свободу на территориях от Центральной Америки до Южной Азии вырвать свои страны из хватки экспансионистской России.

Сегодняшний мир напоминает времена президента Картера: инфляция заоблачная, горючее дорожает, а Кремль вторгся на территорию своего соседа, поэтому нужна новая Доктрина Рейгана.

Приехать на ранчо Рейгана в калифорнийских горах Санта-Инес – это как вернуться назад в 1980-е годы. "Западный Белый дом" 40-го президента США принадлежит фонду Young America's Foundation. Сюда приглашают школьников и студентов колледжей, чтобы они могли ознакомиться с наследием Рейгана.

На ранчо вообще нет бархатных музейных канатов, которые бы ограничивали посетителей. Все остается таким, как во времена, когда президентская семья жила здесь: от рукописных инструкций Нэнси Рейган для пульта от телевизора до банки кофе Brim на кухне. Возвращение в 1980-е – это как облегчение, потому что США, кажется, снова переживают 1970-е. Об этом в статье для Washington Post пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывший автор речей президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Он замечает, что как и в 70-е, инфляция снова поднялась до самого высокого за 40 лет уровня, экономика сокращается, цены на горючее взлетели к небу, исламистские радикалы отстранили от власти американского союзника, а экспансионистская Россия развязала войну против одного из своих соседей. Поэтому очень приятно хотя бы ненадолго вернуться в мир «Утра в Америке».

Автор отмечает, что его поездка на ранчо совпала с моментом, когда туда как раз приехал младший сын экс-президента США Майкл. Он привез с собой правнуков президента Рейгана.

«Я спросил Майкла, что бы его отец сделал с ситуацией в Украине. «Этого бы не случилось, будь отец президентом», - ответил Майкл. И он прав. Недалеко от ранчо в президентской библиотеке Рейгана висит вывеска с его цитатой: «Мы слишком хорошо знаем, что война начинается не тогда, когда силы свободы сильны, а когда они слабы. Именно тогда тираны соблазняются»», - пишет автор, обвиняя администрацию Джо Байдена в слабости, которая «соблазнила» тирана Владимира Путина пойти на вторжение в Украину.

Поэтому, по его мнению, сейчас хороший момент, чтобы вспомнить некоторые важные уроки времен 40-го президента США, которые могут помочь остановить и развернуть неспровоцированную агрессию Путина. Рейган стал президентом после американского выхода из Вьетнама. В то время, как и сейчас, американцы не хотели отправлять армию США в дальние страны. Поэтому нужно было найти способ дать отпор экспансионизму СССР без отправки американских войск в каждую горячую точку мира. Так появилась Доктрина Рейгана, признававшая, что в мире существуют смелые люди, готовые сражаться за собственное освобождение. Если им дать американское оружие, провести для них тренировки и обеспечить разведывательными данными, а также финансовой, дипломатической и гуманитарной поддержкой, они смогут освободить себя от российского доминирования.

Оказывая такую помощь, Рейган помог борцам за свободу на территориях от Центральной Америки до Южной Азии вырвать свои страны из хватки экспансионистской России. Он также сотрудничал с Папой Иоанном Павлом II, передавая миллионы долларов движению «Солидарность» в Польше, заложившему основу для освобождения страны из-под советского доминирования.

Сегодня в Украине новое поколение борцов за свободу защищает свою страну от российского экспансионизма. Месяцами администрация Байдена медлила с передачей оружия Киеву, боясь, что большая американская поддержка будет «провокацией» и приведет к «Третьей мировой войне». Когда армия Путина совершала неописуемые зверства против мирных украинцев, президент Владимир Зеленский просил дать оружие для самозащиты, спрашивая: «Что делает НАТО? Им управляет Россия?». Лишь после двух месяцев войны, в течение которых тысячи человек погибли, Байден согласился дать Украине необходимое для борьбы с российской армией тяжелое вооружение.

Сегодня Конгресс делает еще один важный шаг вперед, одобряя пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Рейган гордился бы этим поступком. Палата представителей одобрила пакет помощи 368-ю голосами «за». «Против» выступили только 57 конгрессменов. Сенат тоже поддержал решение о помощи 81 голосом «за». Хорошая новость в том, что решение о предоставлении помощи для Украины поддержали обе партии. Но есть и плохая: против голосовали только представители рейгановской Республиканской партии. Неподобающе поступило и политическое крыло Heritage Foundation, аналитического центра, который Рейган когда-то любил. Теперь центр выступил лоббистом против пакета помощи для Украины, объявив, что решение о его выделении «отбирает деньги у приоритетных задач для американского народа и легкомысленно отправляет доллары налогоплательщиков иностранному государству». Такие же утверждения звучали и против Доктрины Рейгана в 1980-х.

Во время своего прощального выступления на конвенции Республиканской партии в 1992 году Рейган призвал однопартийцев отвергнуть «новых изоляционистов, настаивающих, что наша победа в Холодной войне – это вчерашний день, часть прошлого, которое ничему не учит о будущем». Он настаивал, что нельзя возвращаться в мир, где «наши лидеры говорят нам, что борьба против агрессоров слишком опасна».

Автор отмечает, что для многих из тех, кто помнит времена Рейгана, эти слова актуальны сегодня. У них сохраняется «мышечная память о Холодной войне». Опрос Washington Post и ABC News показал, что большинство американцев, которым от 40 лет, поддерживают увеличение военной помощи Украине. Но такого же мнения только 38% молодых республиканцев, выросших во времена после Холодной войны. 52% – против. Это значит, что Young America's Foundation нужно постараться, чтобы напомнить новому поколению, что, как говорил Рейган, «нарушение прав человека где-то в мире – это дело свободных людей везде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».