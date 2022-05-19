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Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить РФ за военные преступления

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  • 19.05.2022, 18:31
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Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить РФ за военные преступления

Об этом сообщил глава МИД Украины.

Страны-члены Европарламента поддержали резолюцию по созданию трибунала для военных преступлений России против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал соответствующее решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Выражаем благодарность членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, которая призывает ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. В то же время мы привлечем российское руководство к ответственности", - пишет министр.

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