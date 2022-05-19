Лукашенко заявил, что готов с Mercedes пересесть на «Москвич» 38 19.05.2022, 18:35

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Диктатор заявил, что вскоре в Беларуси снова вспомнят «чудеса» советского автопрома.

Александр Лукашенко признал, что санкции против Беларуси и РФ за войну в Украине все же работают. Вскоре от автомобилей Mercedes в этих странах придется отказаться в пользу «чуда советского автопрома» - «Москвича».

Об этом он заявил на встрече с губернатором Нижегородской области РФ.

Лукашенко загрустил, что блага немецкого автопрома скоро станут недоступными для его государства и страны-агрессора. Однако у него нашлось предложение по импортозамещению.

«Ну хорошо, не будем ездить в это время на Mercedes», - заявил Лукашенко и добавил, что придется пересесть на «свои» автомобили.

Диктатор напомнил, что в России планируют снова выпускать автомобили «Лада» и «Москвич». «Но это уже не те «Москвичи» советские, конечно», – заверил он.

Кроме того, Лукашенко помечтал, что «придет время, когда у нас будут свои Mercedes».

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