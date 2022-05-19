Беларусь и Россия перешли на российский рубль при распределении ввозных пошлин в ЕАЭС 5 19.05.2022, 19:18

1,552

Об этом сообщил Мясникович.

Беларусь и Россия подписали временное соглашение о переходе на российский рубль при распределении ввозных пошлин на внешней границе ЕАЭС, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 19 мая на встрече у Лукашенко, передает пресс-служба.

Мясникович напомнил, что в соответствии с договором о ЕАЭС 2014 года пошлины собираются в национальных валютах. Потом расщепляются, передаются национальному банку, который конвертирует в доллары, и «уже идет через доллар распределение в казначейство других стран».

Беларусь и Россия работают по другой схеме.

— Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Беларусь и Россия на базе российского рубля. А Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой, а с нами — на базе российского рубля. В этом плане, безусловно, будет интересный очень рассматриваться вопрос (на предстоящем саммите ЕАЭС. — Прим. ред), который касается внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов, — заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Напомним, ввозные пошлины взимаются по внешнему периметру ЕАЭС в стране, через которую ввозятся товары. Затем пошлины распределяются между странами в соответствии с согласованными объемами. С 2020 года доля Беларуси составляет 4,86%, Казахстана — 6,955%, России — 85,065%, Армении и Кыргызстана — 1,22% и 1,9% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».