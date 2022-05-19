В Северной Корее зарегистрировано уже почти два млн случаев «лихорадки» 1 19.05.2022, 19:32

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Режим в Пхеньяне не подтверждают, что заболевшие заражены коронавирусом.

В Северной Корее через неделю после подтверждения первого случая коронавируса зарегистрировано уже почти два миллиона пациентов с "симптомами лихорадки", сообщили СМИ КНДР в четверг, 19 мая. Только накануне в Северной Корее "симптомы лихорадки" были выявлены еще у 262 тысяч человек. В результате общее число заболевших достигло 1.98 млн, почти 1,4 млн из них уже выздоровели, передает DW.

Количество летальных исходов увеличилось до 63. В КНДР проживает почти 26 млн человек. Северная Корея официально не подтверждает, что заболевшие заразились именно коронавирусом, поскольку в стране почти отсутствует система тестирования на SARS-CoV-2, отмечают эксперты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Северной Корее до сих пор не проводилась широкая вакцинация населения от коронавируса. Власти в Пхеньяне отказались от поставок антикоронавирусных вакцин по каналам ВОЗ.

Ровно неделю тому назад Северная Корея официально подтвердила первый случай коронавируса в стране. С тех пор власти в Пхеньяне пытаются сдержать эпидемию с помощью повсеместного локдауна и информационной кампании об опасности омикрон-варианта коронавируса.

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