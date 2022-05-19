Казахстанские банки отказываются перечислять деньги белорусским компаниям
- 19.05.2022, 19:36
Они боятся попасть под санкции.
Белорусские частные компании испытывают проблемы с перечислением денег из казахстанских банков. Об этом на пресс-конференции 19 мая сообщил председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, передает euroradio.fm.
"Буквально вчера мы получили информацию, что начались проблемы с перечислением из казахстанских банков на белорусские малые предприятия даже в российских рублях. Это совершенно новая ситуация для нас, которую нужно осмыслить", — заявил он.
Калинин рассказал, что после введения международных санкций белорусские компании предполагали проводить международные расчёты через казахстанские банки. И сперва даже получили от них согласие. "Мы хотели через Казахстан рассчитываться в евро, а сейчас невозможно провести даже российские рубли", — пожаловался председатель БСП.
По словам Калинина, речь идёт о части казахстанских банков. "Они боятся попасть под санкции. Им своя рубашка ближе к телу", — добавил он.