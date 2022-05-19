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Блинкен: Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин

  • 19.05.2022, 19:42
Блинкен: Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин
Энтони Блинкен

США поддерживают мужественных и выносливых украинцев.

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Украина будет существовать дольше, чем глава Кремля Владимир Путин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.

"Мы вместе с мужественными и выносливыми украинцами, которые ежедневно защищают свою страну. Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин",- заявил Блинкен.

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