Блинкен: Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин
- 19.05.2022, 19:42
США поддерживают мужественных и выносливых украинцев.
Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Украина будет существовать дольше, чем глава Кремля Владимир Путин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.
"Мы вместе с мужественными и выносливыми украинцами, которые ежедневно защищают свою страну. Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин",- заявил Блинкен.