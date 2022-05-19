Британия предоставит Украине дополнительную военную помощь на £1,3 миллиарда 19.05.2022, 19:53

Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Укринформ, об этом он написал в своем Твиттере.

В рамках этой помощи Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Премьер Великобритании отметил, что у них с Президентом Владимиром Зеленским состоялась широкая дискуссия, в ходе которой стороны обсудили, как можно остановить глобальный экономический ущерб, вызванный «безрассудной блокадой путиным черноморских портов». "Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна", - написал Джонсон.

Он также отметил, что 50 000 украинцев безопасно прибыли в Великобританию, «и мы делаем все возможное, чтобы помочь им построить жизнь здесь».

«С более 100 000 виз, выданных по нашим схемам, и новыми санкциями, наложенными на российские авиакомпании сегодня, наша решительность непоколебима – мы с Украиной», - подчеркнул он.