В Бресте гимназист решил показать «солнышко» на турнике и получил перелом позвоночника 6 19.05.2022, 19:57

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иллюстративное фото

Спасти его не удалось.

Брестские следователи проводят проверку по факту смерти 17-летнего учащегося гимназии, который получил травму на турниках, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Учащийся брестской гимназии 12 мая во время перемены вышел вместе с двумя одноклассниками на стадион. Юноша подошел к турнику, который предназначен для подтягивания, ухватился за перекладину руками и стал раскачиваться. Со слов одноклассников, парень хотел продемонстрировать умение вращаться на перекладине с вытянутыми руками. В какой-то момент во время очередного раскачивания его руки сорвались с турника, и он упал на землю головой вниз.

В результате школьник потерял сознание. Выяснилось, что он получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков, а также комплекс различных других травм.

— В отношении гимназиста назначена судебно-медицинская экспертиза. Она необходима, чтобы точно установить количество и степень тяжести полученных телесных повреждений. Опрошены очевидцы, учителя и руководство гимназии, проверяется техническая документация на спортивный инвентарь. Правовая оценка произошедшему будет дана по окончании проведения проверки. Парень находился в больнице в реанимации под аппаратом ИВЛ, 19 мая скончался — рассказала Гончарова.

Юноша учился в 11-м классе на отлично, характеризовался положительно, воспитывался в полной семье. Профессионально спортом в последнее время не увлекался, а занятие на турнике служило для него хобби.

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