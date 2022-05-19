Макрон: Война в Украине может распространиться на соседние страны 5 19.05.2022, 20:54

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ЭМАНУЭЛЬ МАКРОН

ФОТА: CHESNOT/GETTY IMAGES

Агрессия РФ против Украины является угрозой региональной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду высказал опасения, что агрессия против Украины является угрозой региональной безопасности и может нанести удар по Молдове, передает korrespondent.net.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

В связи с этим Макрон также заявил, что хочет в ближайшие недели получить ответ на заявку Молдовы на членство в ЕС

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

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