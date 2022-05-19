Европарламент: Санкции против РФ должны распространяться и на Беларусь 2 19.05.2022, 21:04

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Евродепутаты приняли резолюцию.

19 мая депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая призывает распространить все санкции, введенные против России из-за вторжения в Украину, на Беларусь.

В резолюции депутаты осудили роль белорусского режима, которую он играет в содействии войне, которую ведет Россия против Украины.

«Евродепутаты считают, что белорусский режим должен совместно нести ответственность за нападение со всеми юридическими последствиями, вытекающими из международного права», – говорится в пресс-релизе Европарламента.

Кроме этого, Европарламент отметил возросшую роль России в Беларуси, в том числе финансовое влияние, что вызывает у евродепутатов сомнения в способности Беларуси принимать самостоятельные решения.

Евродепутаты приветствовали предложения Еврокомиссии о шестом пакете санкций и призвали распространить на Беларусь все санкции против России, которые уже введены и будут введены.

Резолюция призывает провести расследование преступлений режима Лукашенко против белорусского народа, призывает страны ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, в том числе Лукашенко, ответственных за насилие и репрессии.

Евродепутаты осуждают задержания и аресты лидеров независимых профсоюзов и призывают освободить их, осуждают недавние изменения в Уголовный кодекс Беларуси, предусматривающие смертную казнь за покушение на терроризм, а также призывают немедленно отменить смертную казнь.

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