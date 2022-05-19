Опрос: Айтишники считают, что условия для них в Беларуси станут только хуже 19.05.2022, 21:14

Подавляющее большинство компаний уже открыли или планируют открыть офис за рубежом.

Три четверти участников апрельского опроса BICC считают, что условия для IT-компаний в Беларуси станут только хуже, пишет газета «Белорусы и рынок».

В исследовании приняли участие представители 182 компаний. 89% участников опроса — резиденты ПВТ. 69% опрошенных компаний почти полностью ориентированы на зарубежные рынки — доля экспорта в их выручке составляет более 90%. У 12% респондентов экспорт в выручке составляет от 70 до 90%. Менее 70% экспорта в выручке имеют 19% опрошенных. Из них 6% — менее 10%.

Подавляющее большинство компаний уже открыли или планируют открыть офис за рубежом. Так, у 59% респондентов уже есть зарубежное представительство, еще 23% также планируют его открыть. Не намерены создавать офис за рубежом всего 18% компаний.

Доля компаний со штаб-квартирой в Минске за полгода сократилась и составила 57% (осенью — 68%). У 11% респондентов главный офис расположен в регионах Беларуси (в октябре 2021 — 6%), у 32% компаний — за пределами страны (осенью было 26%).

Более половины опрошенных заявили об ухудшении финансового состояния компании — 63%. В октябре 2021 доля таких ответов составляла 11%, а в апреле 2021 года — 20%. В сравнении с 2021 годом финансовое состояние улучшилось лишь у 3% участников опроса, в октябре 2021 года таких компаний было 49%.

Только 29% респондентов отметили, что иностранные клиенты работают с ними в прежнем режиме. 22% респондентов отмечают, что клиенты отказываются работать с белорусским юрлицом, а 24% столкнулись с отказом клиента проводить платежи в белорусские банки.

21% участников опроса заявили, что зарубежные клиенты требуют релоцировать разработчиков из Беларуси. 4% указали, что даже после релокации клиенты отказываются работать с белорусскими командами. Чаще всего проблемы возникают с клиентами из США и стран Центральной и Северной Европы. Две трети участников опроса (67%) считают, что объем экспорта белорусского ИТ-сектора в 2022 году снизится в сравнении с 2021.

45% респондентов полностью остановили наем сотрудников в Беларуси после 24 февраля 2022, а 26% — уменьшили его. 22% компаний нанимают сотрудников в прежнем режиме, а еще 7% — увеличили наем.

39% опрошенных отметили, что количество технических специалистов в Беларуси снизилось после 24 февраля 2022. Еще 4% говорят об ощутимом дефиците кадров. При этом 36% опрошенных считают, что технических специалистов, наоборот, стало больше.

Все опрошенные ощутили отток ИТ-специалистов после 24 февраля 2022. По мнению 59% участников опроса, отток по отрасли составил более 15% специалистов. 41% респондентов считают, что отток не превышает 15%. 74% поддерживают идею релокации части сотрудников, а не компании целиком. При этом 53% компаний уже вывезли часть команды или находятся в процессе релокейта, 21% — планируют это сделать.

Три четверти опрошенных (76%) по-прежнему считают, что условия для ИТ-компаний в перспективе станут хуже. В октябре такого мнения придерживались 80% опрошенных. Улучшений ждут лишь 5% респондентов.

По мнению участников опроса, самая весомая причина, которая может вынудить компанию закрыть офис в Беларуси, — военные действия на территории страны и/или мобилизация. На втором и третьем месте по значимости соответственно: отказ клиентов от сотрудничества с компаниями из Беларуси и отмена льгот ПВТ.

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