Беларусь ввезет из-за рубежа 20 тысяч тонн сахара

Беларусь ввезет из-за рубежа 20 тысяч тонн сахара14
- 19.05.2022, 21:29
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Это в 50 раз больше, чем в первом квартале.
В Беларусь планируют ввезти из-за границы до 20 тысяч тонн сахара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белгоспищепрома.
Столько сахара импортируют "для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки".
Соответствующий объём импорта определила рабочая группа, исходя из тарифной льготы, выделенной Евразийской экономической комиссией.
В декабре 2021-го Совет ЕЭК определил тарифные квоты на ввоз сахара до 31 августа 2022 года. Беларуси разрешили беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн сахара.
Кстати, в первом квартале импорт сахара в Беларусь составил 383 тонны. Нынешний запланированный импорт превысит его в 50 раз.
Наибольший спрос на сахар в Беларуси был отмечен в марте, когда произошёл скачок валютного курса. Тогда объёмы продажи сахара выросли втрое — с 1 кг до 3 кг в среднем на человека в месяц.