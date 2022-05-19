Беларусь ввезет из-за рубежа 20 тысяч тонн сахара 14 19.05.2022, 21:29

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Это в 50 раз больше, чем в первом квартале.

В Беларусь планируют ввезти из-за границы до 20 тысяч тонн сахара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белгоспищепрома.

Столько сахара импортируют "для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки".

Соответствующий объём импорта определила рабочая группа, исходя из тарифной льготы, выделенной Евразийской экономической комиссией.

В декабре 2021-го Совет ЕЭК определил тарифные квоты на ввоз сахара до 31 августа 2022 года. Беларуси разрешили беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн сахара.

Кстати, в первом квартале импорт сахара в Беларусь составил 383 тонны. Нынешний запланированный импорт превысит его в 50 раз.

Наибольший спрос на сахар в Беларуси был отмечен в марте, когда произошёл скачок валютного курса. Тогда объёмы продажи сахара выросли втрое — с 1 кг до 3 кг в среднем на человека в месяц.

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