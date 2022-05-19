Белорусские сигареты нашли в брикетах из опилок на польской границе

Белорусские сигареты нашли в брикетах из опилок на польской границе3
- 19.05.2022, 22:07
- 2,380
Фотофакт.
Польские таможенники перехватили партию белорусских сигарет на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Корощин».
Грузовой автомобиль, который ехал из Беларуси с грузом брикетов из опилок отправили на рентген. Таможенники обнаружили аномалии и тщательно проверили груз. Оказалось, что внутри брикетов были спрятаны сигареты.
Всего было изъято 13,5 тысячи пачек сигарет. Их стоимость оценивается в около 200 тысяч злотых (45,5 тысячи долларов). Водитель автомобиля отрицал свою причастность к перевозке контрабанды. Проводится расследование, сообщает таможенная служба Люблинского воеводства.