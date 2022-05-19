Белорусские сигареты нашли в брикетах из опилок на польской границе 3 19.05.2022, 22:07

2,380

Фотофакт.

Польские таможенники перехватили партию белорусских сигарет на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Корощин».

Грузовой автомобиль, который ехал из Беларуси с грузом брикетов из опилок отправили на рентген. Таможенники обнаружили аномалии и тщательно проверили груз. Оказалось, что внутри брикетов были спрятаны сигареты.

Всего было изъято 13,5 тысячи пачек сигарет. Их стоимость оценивается в около 200 тысяч злотых (45,5 тысячи долларов). Водитель автомобиля отрицал свою причастность к перевозке контрабанды. Проводится расследование, сообщает таможенная служба Люблинского воеводства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».