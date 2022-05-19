Евродепутаты призвали к списанию долгов Украины 1 19.05.2022, 22:16

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Об этом говорится в резолюции Европарламента.

Европарламент призвал конфисковать замороженные в ЕС активы российских олигархов и ввести санкции против европейцев, до сих пор находящихся в составе советов крупных российских госкомпаний, сообщает DW.

Об этом говорится в резолюции по социальным и экономическим последствиям для ЕС российской войны против Украины, принятой на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 19 мая.

В резолюции отмечается, что российская военная агрессия против Украины и введенные из-за нее санкции влияют на экономическое восстановление ЕС после пандемии. При этом евродепутаты подчеркнули, что "демократия и свобода не могут выражаться в денежном эквиваленте или социальном комфорте" и выразили солидарность с Украиной. Резолюция призывает к списанию долгов Украины и просит Евросоюз вести работу над трастовым фондом солидарности для страны.

В резолюции говорится, что имеющихся финансовых программ ЕС может оказаться недостаточно для противостояния последствиям войны. Среди прочего евродепутаты предлагают создать фонд для стратегической автономии Европы, из которого должна финансироваться трансграничная энергетическая инфраструктура и возобновляемая энергетика.

Европарламент выступил также за конфискацию замороженных активов российских олигархов, "в соответствии с законодательством ЕС". Напомним, что сейчас в Еврокомиссии пока только работают над правовыми возможностями такой конфискации.

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