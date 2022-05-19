Добровольца из Батальона Калиновского «Волата» проводили в последний путь
- 19.05.2022, 22:48
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Проститься с героем пришли около сотни жителей города, где он жил до войны.
Сегодня Батальон им. Кастуся Калиновского простился с Павлом с позывным «Волат».
Проститься с легендарным командиром роты пришли не только родственники и друзья, но и около сотни жителей города, где он жил до войны.
«Волата» похоронили под бело-красно-белым флагом и украинским. Как и подобает настоящему герою, отдавшему жизнь за нашу и вашу свободу.