В Калифорнийском заливе кит выпрыгнул из воды и рухнул на яхту
- 19.05.2022, 23:26
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Кит по кличке Печочо сделал тот день для туристов незабываемым.
В Калифорнийском заливе, неподалеку от мексиканского города Аоме, кит выпрыгнул из воды и упал на яхту.
В результате происшествия один человек получил переломы ребра и незначительную травму головы. Другая пассажирка — перелом ноги.
Мэр города Аоме призвал владельцев лодок не пренебрегать мерами безопасности во время наблюдения за китами.
«Можно наслаждаться их красотой, но с безопасного расстояния», — подчеркнул он.
🐋 Кит выпрыгнул из воды и рухнул на яхту. Всё произошло в Калифорнийском заливе во время наблюдения за этими гигантами. И кит по кличке Печочо сделал тот день для туристов незабываемым.— Лента.ру (@lentaruofficial) May 19, 2022
Пострадали два человека: первый сломал ногу, а второй — несколько рёбер pic.twitter.com/0btDkL0bWK