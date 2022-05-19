В Калифорнийском заливе кит выпрыгнул из воды и рухнул на яхту 19.05.2022, 23:26

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Кит по кличке Печочо сделал тот день для туристов незабываемым.

В Калифорнийском заливе, неподалеку от мексиканского города Аоме, кит выпрыгнул из воды и упал на яхту.

В результате происшествия один человек получил переломы ребра и незначительную травму головы. Другая пассажирка — перелом ноги.

Мэр города Аоме призвал владельцев лодок не пренебрегать мерами безопасности во время наблюдения за китами.

«Можно наслаждаться их красотой, но с безопасного расстояния», — подчеркнул он.

🐋 Кит выпрыгнул из воды и рухнул на яхту. Всё произошло в Калифорнийском заливе во время наблюдения за этими гигантами. И кит по кличке Печочо сделал тот день для туристов незабываемым.



Пострадали два человека: первый сломал ногу, а второй — несколько рёбер pic.twitter.com/0btDkL0bWK — Лента.ру (@lentaruofficial) May 19, 2022

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