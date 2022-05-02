Михаил Бродский: Санкции в отношении Беларуси и России должны быть одинаковыми 2.05.2022, 7:53

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С белорусской территории на украинскую землю летят ракеты и самолеты.

Украинский политик и бизнесмен, владелец сайта «Обозреватель» Михаил Бродский призвал Киев одинаково относится к режиму Лукашенко и РФ:

— С территории Беларуси на нас напали, оттуда летят на территорию Украины ракеты и самолеты. Нас убивают, а мы никак не поставим режим Лукашенко в один ряд с Рашей. Они — враги. Санкции и отношение должны быть одинаковыми.

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