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Михаил Бродский: Санкции в отношении Беларуси и России должны быть одинаковыми

  • 2.05.2022, 7:53
  • 3,442
Михаил Бродский: Санкции в отношении Беларуси и России должны быть одинаковыми

С белорусской территории на украинскую землю летят ракеты и самолеты.

Украинский политик и бизнесмен, владелец сайта «Обозреватель» Михаил Бродский призвал Киев одинаково относится к режиму Лукашенко и РФ:

— С территории Беларуси на нас напали, оттуда летят на территорию Украины ракеты и самолеты. Нас убивают, а мы никак не поставим режим Лукашенко в один ряд с Рашей. Они — враги. Санкции и отношение должны быть одинаковыми.

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