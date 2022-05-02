Как домашний борщ реагирует на инфляцию в Беларуси

Как домашний борщ реагирует на инфляцию в Беларуси1
- 2.05.2022, 8:08
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Цены на продукты пошли вверх.
Недавно Белстат сообщал, что продукты питания подорожали за месяц на 4,2% и что за год их цена выросла на 15,6%. Что-то подорожало больше, что-то меньше — показатели средние, как температура по больнице. Поэтому давайте добавим конкретики и посчитаем, как поменялась стоимость кастрюли домашнего борща, пишет onliner.by.
Как домашний борщ реагирует на инфляцию
В интернете есть сотни вариантов рецепта «единственно правильного» борща, журналисты выбрали первый попавшийся и рассчитали его стоимость исходя из данных Белстата. Если вдруг вы не знали, каждый месяц Национальный статистический комитет публикует средние цены на потребительские товары и услуги.
Если бы вы купили продукты для борща по белстатовским ценам, в марте 2021-го он обошелся бы вам в 8 руб. 15 коп. Спустя год все тот же борщ стоит на 14% дороже (напомним, в общем и целом продукты питания подорожали на 15,6%). За месяц кастрюля борща подорожала на 1%.