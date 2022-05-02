Украинский моряк из советского ПЗРК «Игла» сбил российский истребитель за $40 миллионов 1 2.05.2022, 8:12

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Одним самолетом у оккупантов стало меньше.

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую военную технику, приближая победу Украины в войне с РФ.

Так, военный моряк из Измаила - Дмитрий - ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК "Игла", пишет "Армия".

Боец вспоминает, что российские самолеты вылетели очень быстро.

"Их не было слышно, да и видно плохо из-за облачности. Они выпустили несколько ракет по городу и залетели обратно за облака. Этот момент я наблюдал на сигнальном мостике и понял, что однажды им не хватит, они захотят вернуться, чтобы нанести повторный удар", — отметил моряк.

Вражеские самолеты вернулись, а Дмитрий приготовился к выстрелу: из старого ПЗРК "Игла" военный сразу запустил ракету. Одним самолетом у оккупантов стало меньше.

"Тогда все чувства у меня отключились, голова была "холодной", а руки делали все сами. Вероятно, благодаря постоянным обучениям, а также инстинкту: либо они нас, либо мы их. Поэтому, какое бы у них ни было оружие, победа за нами", — отмечает Дмитрий.

Отметим, что старый советский ПЗРК стоит 60-80 тысяч долларов, а уничтоженный современный самолет рашистов - 40 миллионов долларов.

"Я думаю, они не ожидали такого результата. Наша команда была очень рада. На тот момент мы понимали, что спасены все члены экипажа, ведь они могли и нас затопить. А вообще, нас не смущают их "новейшие" самолеты, потому что падают они, как и все остальные, — кучей металлолома", — замечает Дмитрий.

Стоит заметить, что в семье Дмитрий не единственный военный. Его брат служит в Национальной гвардии и сейчас защищает от рашистов кровоточащее сердце Украины - Мариуполь.

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