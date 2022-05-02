ЕС приблизился к эмбраго на российскую нефть 1 2.05.2022, 8:28

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Три страны отказались от права вето.

Эмбарго ЕС на российскую нефть становится все более вероятным после того, как Австрия, Венгрия и Словакия отказались от своего права вето, сообщает «Новое время».

По информации немецкого телеканала, теперь ничто не мешает Евросоюзу ввести запрет на поставки нефти из РФ.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, решающим фактором является то, что правительство Германии больше не будет задерживать введение эмбарго.

Отмечается, что детали вроде переходного периода все еще остаются открытыми, но, вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, хотя будет реализовано только в ближайшие несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что против введения эмбарго выступали шесть стран — Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Утверждалось, что странах Южной Европы опасаются роста цен на энергию для потребителей.

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