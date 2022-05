Войска РФ застряли на многих позициях: актуальная карта боев в Украине 1 2.05.2022, 8:41

4,742

Наступление буксует.

Россияне наступают на Востоке Украины и пытаются выйти на административную границу Херсонской области. Вместе с тем, на многих позициях россияне "застряли".

К такому выводу пришли аналитики The Institute for the Study of War, пишет "Апостроф".

По их данным, россияне активно проводят оккупационные мероприятия на Юге Украины и пытаются продавливать позиции украинских военных к юго-западу, к Лиману. Это говорит о том, что Кремль намерен сохранить контроль над оккупированными территориями на юге, а не только на Донбассе.

Мариуполь

В этом районе массовых боевых столкновений не было. Началась эвакуация с завода "Азовсталь".

Донецкая и Луганская области

Оккупанты сосредоточены на захвате Рубежного и Попасной, они продвигаются в сторону Лимана, а также к Курахово через Еленовку и Новомихайловку.

ВСУ сдерживают захватчиков, но они все же частично продвинулись на юго-запад в сторону Лимана. Они получили преимущество южнее и западнее Ямполя (15 км юго-восточнее Лимана).

Харьковская область

По мнению аналитиков, Россия рассматривается вариант переключения "вливаний" на лиманское направление — единственное более-менее успешное для РФ. Вместе с тем, Харьков и многие города области все еще под огнем.

Южное направление

Больших наступлений не было, войска РФ перемещаются. Если РФ все же решит наступать на Николаев и Кривой Рог, по мнению экспертов, ее силы будут разделены и ситуация будет напоминать ее первоначальный провальный план вторжения в Украину.

