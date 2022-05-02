Войска РФ застряли на многих позициях: актуальная карта боев в Украине

Войска РФ застряли на многих позициях: актуальная карта боев в Украине1
- 2.05.2022, 8:41
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Наступление буксует.
Россияне наступают на Востоке Украины и пытаются выйти на административную границу Херсонской области. Вместе с тем, на многих позициях россияне "застряли".
К такому выводу пришли аналитики The Institute for the Study of War, пишет "Апостроф".
По их данным, россияне активно проводят оккупационные мероприятия на Юге Украины и пытаются продавливать позиции украинских военных к юго-западу, к Лиману. Это говорит о том, что Кремль намерен сохранить контроль над оккупированными территориями на юге, а не только на Донбассе.
Мариуполь
В этом районе массовых боевых столкновений не было. Началась эвакуация с завода "Азовсталь".
Донецкая и Луганская области
Оккупанты сосредоточены на захвате Рубежного и Попасной, они продвигаются в сторону Лимана, а также к Курахово через Еленовку и Новомихайловку.
ВСУ сдерживают захватчиков, но они все же частично продвинулись на юго-запад в сторону Лимана. Они получили преимущество южнее и западнее Ямполя (15 км юго-восточнее Лимана).
Харьковская область
По мнению аналитиков, Россия рассматривается вариант переключения "вливаний" на лиманское направление — единственное более-менее успешное для РФ. Вместе с тем, Харьков и многие города области все еще под огнем.
Южное направление
Больших наступлений не было, войска РФ перемещаются. Если РФ все же решит наступать на Николаев и Кривой Рог, по мнению экспертов, ее силы будут разделены и ситуация будет напоминать ее первоначальный провальный план вторжения в Украину.