В Барани продавец положила в кассу поддельные деньги, чтобы скрыть недостачу 2.05.2022, 8:49

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«Деньги» она распечатала на принтере своей подруги.

26 апреля сотрудниками ОБЭП Оршанского РУВД в одном из торговых павильонов Барани нашли и изъяли 54 денежных купюры номиналом 100 рублей, вызывающих сомнение в подлинности.

Экспертиза подтвердила опасения милиционеров. Банкноты были грубой подделкой, которую распечатали на принтере.

Милиции удалось найти изготовителя фальшивок. Оказалось, что поддельные деньги положила в кассу 43-летняя продавец торгового объекта. Таким образом она пыталась скрыть образовавшуюся недостачу.

«Деньги» она распечатала на принтере своей подруги.

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