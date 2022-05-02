В Барани продавец положила в кассу поддельные деньги, чтобы скрыть недостачу
- 2.05.2022, 8:49
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«Деньги» она распечатала на принтере своей подруги.
26 апреля сотрудниками ОБЭП Оршанского РУВД в одном из торговых павильонов Барани нашли и изъяли 54 денежных купюры номиналом 100 рублей, вызывающих сомнение в подлинности.
Экспертиза подтвердила опасения милиционеров. Банкноты были грубой подделкой, которую распечатали на принтере.
Милиции удалось найти изготовителя фальшивок. Оказалось, что поддельные деньги положила в кассу 43-летняя продавец торгового объекта. Таким образом она пыталась скрыть образовавшуюся недостачу.
«Деньги» она распечатала на принтере своей подруги.