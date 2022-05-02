У нас есть свой Пушкин 1 Сергей Наумчик

2.05.2022, 8:51

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Сергей Наумчик

Почему Украина и Беларусь имеют право не любить российского поэта.

Если вам непонятно, почему в Израиле запрещали великого композитора, но антисемита Вагнера – почитайте про Аушвиц. Если вы возмущаетесь, почему в Украине сносят памятники Пушкину (и, возможно, когда-нибудь будут сносить в Беларуси) – почитайте его «Клеветникам России».

И написал эти строки «их всё» в 1831-м, ответ на справедливое возмущение («анафему») европейцами безжалостным подавлением «русским царем» т.н. польского восстания – восстания и на белорусских землях, когда была уничтожена униатская церковь, прихожанами которой были 80% белорусов.

По тем временам – это сегодняшний Соловьев. Несравнимо талантливее, конечно. Но от того – и страшнее.

Так что, Александр Сергеевич, как говорили у нас во дворе по иным поводам – «я не поэт, но я скажу стихами: иди ты на х.. мелкими шагами». С учебников и с площадей. У нас есть свой Пушкин – мастак Алесь Пушкін.

«Клеветникам России»

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —

И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

1831 г.

Сергей Наумчик, «Фейсбук»

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