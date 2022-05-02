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20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантов

  • 2.05.2022, 9:03
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20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантов

До полномасштабного российского вторжения он был студентом Уманского педагогического университета.

Двадцатилетний защитник Украины в своем первом бою подбил два танка и одну боевую машину пехоты (БМП) российских оккупантов. Вражеская колонна, которая пыталась прорваться к житомирской трассе, была остановлена.

Украинский журналист Егор Логинов рассказал, что воин с позывным "Змей" до полномасштабного российского вторжения был студентом Уманского педагогического университета, пишет "Главред"

24 февраля он вступил в ряды Киевской территориальной обороны, а уже через несколько дней впервые принял участие в военных действиях возле села Дмитровка в Бучанском районе на Киевщине.

"Первыми в жизни выстрелами из РПГ-7 подбил два танка и одну БМП. Колонна вражеской техники, рвавшаяся к житомирской трассе, была остановлена", – рассказал журналист.

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