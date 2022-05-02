Белорусы стали больше пить

Белорусы стали больше пить2
- 2.05.2022, 9:06
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Наибольшую долю в структуре потребления в пересчете на абсолютный алкоголь занимает водка.
В Беларуси продажи алкоголя в первом квартале выросли на 0,6% до 1,8 млн декалитров, свидетельствуют данные Белстата. В оперативный отчет входят сведения о реализации алкогольных напитков и пива через организации торговли без учета микроорганизаций.
По данным статистики, в первом квартале продажи водки выросли на 0,6% до 2,08 млн дал, ликеров и ликероводочных изделий — на 6% до 453,6 тыс. дал, коньяка и схожих напитков — на 12,8% до 251,6 тыс. дал, слабоалкогольных напитков — на 40,7% до 728,6 тыс. дал, а игристых вин и шампанского — на 1,1% до 489,9 тыс. дал.
При этом на 1% уменьшилась реализация пива до 8,78 млн дал, на 3% — виноградных вин до 919,9 тыс. дал, а на 10%, — плодовых вин до 899,5 тыс. дал.
Наибольшую долю в структуре потребления в пересчете на абсолютный алкоголь занимает водка — 46%, а также пиво — 19,4%.