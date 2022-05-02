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Зеленский: Российские военные бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки

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  • 2.05.2022, 9:15
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Зеленский: Российские военные бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки
Владимир Зеленский

Трусливые варвары.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских военных варварами. Он рассказал, что солдаты РФ бросают своих собратьев ради мародерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства австралийскому телеканалу Nine Network.

"Трусливые варвары. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, телефоны, одежду и бросали свои раненых людей", - заявил президент.

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