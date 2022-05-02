Сколько лет белорус должен работать, чтобы заработать $1 миллион? 1 2.05.2022, 9:26

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Быстрее всех заветную сумму могут заработать жители Швейцарии.

Работая десятки лет, люди зачастую не задумываются, сколько денег они заработали в совокупности. В этом исследовании аналитики Picodi.com посчитали, за сколько лет жители разных стран могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную по стране заработную плату, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего смогут заработать миллион жители Швейцарии — 13 лет и 4 месяца. Далее следует Австралия — 20 лет и 1 месяц. На месяц дольше должны поработать жители Сингапура — 20 лет и 2 месяца. Замыкают пятерку лидеров Люксембург (20 лет и 4 месяца) и США (23 года и 1 месяц).

Беларусь в этом рейтинге занимает 84-ю позицию. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 231 год и 5 месяцев.

Россия — на 70-м месте (191 год и 9 месяцев), Украина — на 61-м (145 лет и 6 месяцев), Латвия — на 46-м (89 лет и 1 месяц), Польша — на 41-м (80 лет и 3 месяца), Литва — на 40-м (74 года и 4 месяца).

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячи пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за март 2022 года. Доллар США на то время был равен 3,22 белорусских рубля.

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