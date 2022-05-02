Экс-министр обороны Украины о том, пойдет ли Украина на Донбасс и Крым: Только так закончится война 2.05.2022, 9:33

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С Путиным по-другому нельзя.

Бывший министр обороны Украины генерал армии в отставке Виталий Радецкий считает, что при достаточном уровне вооружения Украина может отвоевать оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской областей и Крым. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил: "Украина может пойти на Донецк, Луганск и даже на Крым?"

"При полном вооружении, чтобы нам помогли вооружением, боеприпасами и всеми средствами разведки, – может. И эта война должна этим закончиться. Только так. Другого для нас не дано. Только так будет решен вопрос. Потому что с Путиным, с этой кликой нельзя по-другому разговаривать. Они другого языка не понимают. Дипломатия для них отсутствует. Все построено на обмане, на жестоком цинизме", – сказал он.

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