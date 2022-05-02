закрыть
2 мая 2022, понедельник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-министр обороны Украины о том, пойдет ли Украина на Донбасс и Крым: Только так закончится война

  • 2.05.2022, 9:33
  • 3,556
Экс-министр обороны Украины о том, пойдет ли Украина на Донбасс и Крым: Только так закончится война

С Путиным по-другому нельзя.

Бывший министр обороны Украины генерал армии в отставке Виталий Радецкий считает, что при достаточном уровне вооружения Украина может отвоевать оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской областей и Крым. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил: "Украина может пойти на Донецк, Луганск и даже на Крым?"

"При полном вооружении, чтобы нам помогли вооружением, боеприпасами и всеми средствами разведки, – может. И эта война должна этим закончиться. Только так. Другого для нас не дано. Только так будет решен вопрос. Потому что с Путиным, с этой кликой нельзя по-другому разговаривать. Они другого языка не понимают. Дипломатия для них отсутствует. Все построено на обмане, на жестоком цинизме", – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников