Весеннее обострение на валютном рынке Беларуси 2.05.2022, 9:43

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Ждем «горячее» начало мая.

Как выяснилось в апреле текущего года, с наступлением тепла взрываются не только почки на деревьях, но и валютные рынки. Это справедливо и для внебиржевого рынка Форекс, и для российского, и для белорусского внутренних валютных рынков, пишет сайт myfin.by.

Доллар крепнет на мировом рынке

В конце апреля индекс доллара DXY (отношение доллара США к валютной корзине шести основных валют) поднимался до максимума 2020 года в 103,835 п.п. Закрылась неделя на уровне 103.23 п.п. Валютная пара EURUSD опустилась до минимума 2017 года на уровне EURUSD 1,0485, а закрытие недели прошло на отметке EURUSD 1,053.

Причиной такого резкого укрепления «бакса» стали ожидания рынка повышения Федеральной резервной системой процентной ставки на 50 базовых пунктов. Очередное заседание монетарного комитета ФРС состоится на этой неделе, итоги заседания будут озвучены в среду в 22:00 мск. Последние данные американского потребительского рынка (занятость и инфляция) указывали на то, что повышение ставки очевидно.

После выступления руководителя ФРС г-на Джерома Пауэлла 22 апреля и его заявления о высокой вероятности увеличения ключевого показателя на 50 б.п., рынок пришёл в движение, что и вылилось по итогу в резкий рост доллара к концу месяца.

Но по «гамбургскому счёту» такой дорогой доллар не сильно нужен американскому бюджету, поскольку на этом фоне выросла доходность американских казначейских обязательств (доходность 10-летних трежерис вплотную приблизилась к 3,00%). А это ложится дополнительным бременем на государственный бюджет со всеми вытекающими.

Рынок акций Штатов по той же причине снизился на несколько процентов, что даёт хороший повод для покупок ценных бумаг.

Будет неудивительно, если после 4 мая на рынке форекс пара EURUSD предпримет разворот и ближайшей целью может стать уровень EURUSD 1,085 – 1,100.

Российский рубль вернулся к докризисным значениям

Российский рынок также существенно укрепился в апреле (после мартовского кризиса) и к концу недели пара USDRUB вернулась к уровням начала года.

Финальной точкой стало пятничное заседание Центрального Банка России, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,00%. Напомним, что в конце февраля Банк России резко повысил ставку до 20%, но по мере стабилизации ситуации на российском финансовом рынке, ставку уменьшают второй раз.

Российская валюта чувствует себя более чем комфортно и пара USDRUB в моменте снижалась до USDRUB 70,96. Напомним, что в марте доллара поднимался до исторических максимумов в USDRUB 121,28. Кто бы мог предположить, что буквально через месяц с небольшим курс вернётся к докризисным значениям.

Но административное регулирование российского рынка полностью не отменено, поэтому исключать какие-либо неожиданности пока не целесообразно.

Валютный рынок может оказаться «горячим» в конце недели

Как мы и предполагали, все эти тенденции апреля, и особенно последней недели месяца, как в зеркале отразились на белорусском валютном рынке.

Курс доллара США за последнюю неделю снизился на 0,19% (за месяц в целом –4,34%, –2,11% с начала года).

Евровалюта ушла в ещё более глубокий минус – на 3,36% за неделю и на 15,21%за апрель в целом. С начала года евро «похудело» на белорусском рынке на 3,50%.

Российский рубль поднялся до исторических максимумов в RUBBYN 3,6903 за 100 российских рублей, или на 7,52% с начала текущего года.

Поскольку основные ожидания от российского рынка уже реализовались, а итог заседания ФРС мы узнаем 4 мая в среду вечером, можно ожидать, что окончание первой недели мая выдастся «горячим».

В какую сторону развернётся валютный рынок говорить преждевременно, но высока вероятность, что евро оттолкнётся от локальных минимумов к доллару США и на белорусском рынке может подтянуть к отметке EURBYN 2,85. Российский рубль может скорректироваться до RUBBYN 3,65 за 100 российских рублей. Американская валюта, возможно, задержится на отметке USDBYN 2,65.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

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