Не опоздать бы Александр Подрабинек

2.05.2022, 9:54

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Александр Подрабинек

Фото: RFE/RL

О пути к катастрофе.

Иногда пунктуальность имеет большое значение, в иных случаях опоздания чреваты бедами. В былые времена задержка в пути вестового с донесением могла решить исход битвы. Опоздание врача может привести к смерти больного, а задержка с приездом пожарных – к пепелищу на месте прекрасного дома.

У военных сегодня опаздывать не принято, а у политиков – сплошь и рядом. Я не о систематических опозданиях г-на Путина на встречи с главами других государств, а о тех решениях, которые главы государств принимают в отношении г-на Путина. Я бы даже предположил, что опоздания г-на Путина намного безобиднее опозданий западных политиков с принятием судьбоносных решений. Последствия несопоставимы.

Как это ни парадоксально звучит, но опоздания могут быть вызваны излишней поспешностью. Так Совет Европы, поспешив авансом принять Россию в свои ряды, долгое время потом не мог добиться от нее выполнения уставных требований. Например, по части исключения смертной казни из уголовного законодательства или вывода российских войск из Приднестровья. Так и не добившись успеха ни в этом, ни во многом другом, Совет Европы исключил Россию из своих рядов только в 2022 году. С опозданием в четверть века!

Худшие из опозданий не те, которые совершаются по ошибке или из-за неповоротливости, а те, что вызваны неверной оценкой происходящего. Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, а Государственная дума в режиме "бешеного принтера" принялась штамповать репрессивные законы, здравомыслящим людям в России стало понятно, что мягкий авторитаризм надевает железный каркас, наливается злобой, силой и ненавистью к окружающему миру. Разве могло это кончиться чем-нибудь другим, а не войной и массовыми политическими репрессиями?

Запад меж тем благодушно взирал на происходящее, мягко критикуя Москву за перегибы на местах и ошибки в области прав человека, призывая авторитарную власть к большей толерантности и следованию международному праву. Уже тогда было понятно, что Кремль пошел вразнос и готов на кровопролитие, а Запад все еще расстилал ковровые дорожки перед трапом путинского самолета и самого его принимал как дорогого гостя, с которым надо разговаривать и можно договориться.

Договорились! В конце 2021 года западные разведслужбы обнародовали данные о концентрации российских войск на границах с Украиной, что международное право квалифицирует как подготовку к войне. Уже тогда надо было вводить самые жесткие санкции и выстраивать с Украиной совместную линию обороны, но ничего сделано не было. Вероятно, отчасти сыграло свою роль недоверие к развединформации.

Я помню, с какой неподражаемой самоуверенностью, с каким апломбом, с какой ироничной усмешкой говорили о невозможности войны с Украиной многочисленные эксперты, политологи, журналисты-международники и знатоки российской политической кухни. Они говорили это всю осень прошлого года и почти всю зиму нынешнего, пока 24 февраля российские войска не вторглись в Украину.

Украина могла бы избежать многотысячных потерь среди военнослужащих и мирного населения, если бы ей сразу начали поставлять хотя бы то оружие, которое идет в Киев сейчас, спустя два месяца после начала войны. Но Запад опоздал с этим, и цена этому опозданию – тысячи погибших солдат и убитых гражданских лиц, разрушенные дома и заводы, миллионы беженцев, опустошенные города и села.

Еще сейчас не поздно было бы закрыть силами НАТО небо Украины, защитить от полного уничтожения мегаполисы и атомные электростанции. Но Запад поймет, что опоздал с этим, когда российские ракеты полетят на Киев, Одессу и Львов, на Запорожскую, Хмельницкую и Южноукраинскую атомные электростанции, на АЭС в Ровно и Чернобыле.

Дорога опозданий ведет к катастрофе. Ничего другого в конце этого пути нет. Тогда перед Западом встанет последний выбор: нанести по агрессору упреждающий ядерный удар, при котором погибнут десятки миллионов мирных людей, или ждать ракетной атаки из Москвы, до последнего момента надеясь, что она не случится.

Александр Подрабинек, «Радио Свобода»

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