Открылась регистрация на ЦТ для абитуриентов 4 2.05.2022, 10:12

Как можно записаться.

Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) открылась 2 мая для белорусских абитуриентов, она продлится до 1 июня включительно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Подать заявку на прохождение ЦТ в резервные дни можно будет со 2 по 7 июля.

Чтобы записаться, абитуриенту нужно прийти в одно из учреждений образования, определенное пунктами регистрации, и подать заявление на русском или белорусском языке. Можно поехать лично или подать заявку через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

После внесения оплаты и оформления заявки абитуриент обязательно должен не позднее 1 июня подойти в пункт регистрации и лично забрать пропуска на ЦТ по выбранным предметам.

В основные и резервные дни тестирование начинается в 11:00.

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