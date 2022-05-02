Зеленский - о покушениях на него: Не так страшно, у президента РФ гораздо больше проблем 11 2.05.2022, 10:10

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Владимир Зеленский

Он отметил, что после вторжения России даже не колебался, что должен остаться в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что покушения, которые готовились на него - это не так страшно, а вот у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике. Об этом Зеленский заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network, пишет «Униан».

На вопрос журналиста, как он может прокомментировать то, что на него сорвано 10 покушений, Зеленский ответил: "Это не так много. Это получается - десять человек хотят этого. Поэтому это не так страшно. Я думаю, что у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике. Поэтому я думаю, что-то что пережили мы и все сейчас, когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, я думаю у меня более-менее ситуация не такая страшная. Мне страшно за наших людей и страшно особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю, пока у тебя есть семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить и нет ничего суперстрашного".

Он также отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, даже не колебался, что должен остаться в Украине.

"Я, честно говоря, даже не колебался. Я даже не думал, что ко мне будут такие предложения (о том, чтобы покинуть страну). Кстати, согласно протоколу, да, такие предложения были от партнеров... и внутри у нас в государстве мне говорили люди из безопасности, и из других политических лагерей, что Украина в принципе может потерять институционализм, если не будет президента. Поэтому я должен поехать в безопасное место какое-то, уехать, потому что можно потерять президента из-за того, что будет оккупирован Киев, будет оккупирована столица. Поэтому было много разных предложений, но я даже не думал об этом.

Я понимал точно, что это не даст прочности нашему государству. Как так - лидер едет? Даже если так кто-то делал раньше и, даже если так говорит вся безопасность твоего государства и руководство безопасность, и лидеры других стран, я должен действовать как я считаю. Мне кажется, что это был правильный выбор", - резюмировал украинский президент.

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