Что известно о текущих и грядущих проверках в медицине? 5 2.05.2022, 10:29

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Медики под ударом.

Офтальмологию действительно проверяют и очень активно. 10 ГКБ, центр микрохирургии глаза города Минска ожидают прокурорскую проверку, в 3 ГКБ, МОДКБ и ряде поликлиник она уже была, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

В Логойской ЦРБ недавно была завершена работа КРУ (контрольно-ревизионное управление). Помимо хозяйственных вопросов, очень дотошно проверяли выполнение в больнице ВТО (высокотехнологичные операции). Основная претензия проверки заключалась в том, что часть операций не относятся к ВТО, соответственно и доплата по ним не положена.

Еще во время первой волны ковида врачей ковидного отделения кормили, оформляли на довольствие официально. Тем не менее, медиков сейчас заставляют возмещать эти расходы на питание.

Ковидные выплаты КРУ проверяло не очень интенсивно, но не потому, что не интересно, а потому, что после КРУ приедет ОБЭП и будет проверять именно этот вопрос. В Логойской ЦРБ ковидные выплаты сотрудникам выплачивали с большего честно — медики, контактировавшие с ковидными больными получали свои выплаты в основном в полном объеме. В связи с множеством изменений в установлении диагнозов COVID и в организации выплат, медики Логойска опасаются, что часть ковидных средств с них потребуют обратно (потому что денег в стране осталось на три дня).

Также есть информация, что следом за проверками офтальмологов, начнутся проверки в ЛОР-отделениях. Эту информацию подтвердили два независимых источника.

Связаны ли эти проверки с гремящим на всю страну делом травматологов — не известно: некоторые коллеги сообщают, что о проверке в офтальмологии было известно еще задолго до первых арестованных травматологов.

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