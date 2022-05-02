Культурное и интеллектуальное отставание России 7 Андрей Никулин

2.05.2022, 10:30

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Андрей Никулин

Невозможно в отрыве от передовых технологических стран заместить всю современную среду.

Теперь постепенно с репостом новости об очередной западной технической новинки или гаджете постепенно начинает приходить понимание, что всего этого здесь купить, а тем более использовать и обслуживать не получится.

Чего-то уже нет в продаже, чего-то скоро не будет, а что-то просто не сможет существовать в отсталой-технологически среде - скажем, зачем вам здесь девайс, работающий с технологией 5G, если с учетом деградации сетей и 4G скоро станет во многих местах редкостью? А через какое-то время и смысл, назначение многих предметов будет казаться непонятным.

Это уже культурное и интеллектуальное отставание. Постепенно растущее различие двух сред обитания, одной - 21 века, другой - балансирующей между девятнадцатым и началом двадцатого.

И скоро редкий уже отечественный турист будет испытывать схожие с советскими командировочными ощущения гостя из джунглей Амазонии. Только, если раньше баранами смотрели на сони-волкманы, шарахались с испугом от банкоматов, а ассортимент супермаркетов с кучей странных товаров приводил в ступор, то теперь, для начала, пасовать будут перед непонятными колечками или гаджетами.

Не говоря уже о темном лесе современной фармацевтики, инженерного или медицинского оборудования.

Редкие союзники, наверное, будут продавать позавчерашний снег и технологии по завышенной цене, но невозможно даже с китайской помощью, в отрыве от передовых технологических стран и компаний заместить всю современную среду и инфраструктуру.

Андрей Никулин, "Фейсбук"

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