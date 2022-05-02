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Российские солдаты пытались «отвезти домой интернет»

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  • 2.05.2022, 10:35
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Российские солдаты пытались «отвезти домой интернет»
Коллаж 24 канала

Оторванность некоторых россиян от цивилизации откровенно поражает.

Российские военные не перестают удивлять. Они вывозят из Украины не только унитазы, спортивные костюмы и стиральные машины. Оккупанты еще и буквально пытаются привезти домой интернет, пишет сайт 24tv.ua.

Буряты воруют со столбов кабели для интернета

Да, журналист Михаил Ткач рассказал историю, которая в голове не укладывается. Ею с ним поделился мужчина, которому удалось выбраться из оккупированного российскими военными села в Херсонской области. Он и пересказал эпический диалог с бурятом об интернете.

– А что это на столбе? – спрашивает удивленный бурят.

– Интернет, – сказал мужчина, на что оккупант полез на столб, чтобы снять проволоку.

– Зачем тебе? – спрашивает житель Херсонщины.

– Домой интернет отвезу, – ответил бурят.

Оторванность некоторых россиян от цивилизации откровенно поражает. В то же время следует понимать, что недооценивать врагов не следует. Хотя ряд представителей страны-агрессора унитаз в глаза не видел, но есть и те, кто использует высокоточное оружие против украинских военных, так и мирного населения. И именно с ними украинские бойцы ведут титаническое противостояние.

Воруют не только интернет, но и медицинское оборудование

В ГУР отметили, что российские захватчики не только уничтожают медицинскую инфраструктуру в Украине. Они еще и воруют оборудование и вывозят его в Россию. Так, из инфекционного отделения Старобельска на Луганщине оккупанты похитили все оборудование. Его, заметим, медицинское учреждение получило благодаря программам международных доноров, а также Правительству Украины. Интересно, что вывозили даже аппараты искусственной вентиляции легких. Те самые, которые использовали для спасения жизней пациентов, у которых COVID-19 вызвал критические обострения.

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